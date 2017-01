"Alt gegen Neu"-Tauschaktion bei Megazoo für Tierschutz-Verein

02.01.2017, 07:00 Uhr

Von 4. bis 11. Jänner bei Megazoo gebrauchtes Tierzubehör für den Tierschutzverein spenden und 25% Rabatt für Neues erhalten.

Der Tierschutz aktiv Kärnten versorgt seit 2013 zahlreiche Hunde, Katzen und Kleintiere, bis sie eine neue Familie gefunden haben. Damit sie sich wohl fühlen, ist auch entsprechendes Tierzubehör wichtig. Unter dem Motto „Alt gegen Neu“ initiiert Megazoo von 4. bis 11. Jänner eine große Tauschaktion zugunsten des Tierschutz aktiv Kärnten.Alle, die in diesem Zeitraum bei Megazoo in Klagenfurt gebrauchtes Tierzubehör wie Decken, Kissen oder Kratzbäume abgeben, erhalten als Dankeschön für die Spende auf ein neues Produkt der gleichen Produktgruppe 25 Prozent Rabatt. Das gut erhaltene abgegebene Tierzubehör wird dem Klagenfurter Verein Tierschutz aktiv übergeben. „Die Tiere, die in Heimen versorgt werden, verdienen unsere vollste Unterstützung“, so Megazoo-Prokurist Holger Luer.