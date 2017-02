Aus alt wird neu: Gutschein für Coverup-Tattoo gewinnen

01.02.2017, 06:00 Uhr

Beim WOCHE-Klagenfurt-Gewinnspiel mitmachen und 300-Euro-Gutschein für ein Coverup-Tattoo gewinnen!

KLAGENFURT. Alt und verblichen, der Name vom Ex oder einfach nicht mehr zeitgemäß: Immer mehr Menschen lassen sich alte Tattoos überstechen, um so ein neues Kunstwerk auf ihrer Haut zu schaffen. Die meisten dieser Coverups haben mit dem ursprünglichen Motiv nichts mehr gemein und sind zudem auch ein wenig größer. "Das liegt daran, dass man die Fläche braucht, um das alte Tattoo auch wirklich verschwinden zu lassen", informiert Susi Widmer von Pueblotattoo. Sie hat sich auf Coverups spezialisiert und weiß: "Die meisten, die ein Tattoo überstechen lassen, tun dies, weil das ursprüngliche Motiv alt und die Farben nicht mehr schön sind." Vor zehn, zwanzig Jahren waren die Techniken anders und die Farben hatten nicht jene Qualität, die sie heute haben. "Deshalb wollen viele etwas Neues, Zeitgemäßes mit satten Farben", so Widmer.Nicht jeder Tätowierer macht sogenannte Coverup-Tattoos, denn die Herausforderung, ein Motiv über ein bestehendes zu stechen, schränkt in der Kreativität und im freien Arbeiten ein, informiert Widmer.

Und so kann man mitmachen!

Mitmachen via Facebook oder Instagram

Der Gewinn 300-Euro-Gutschein für ein Coverup-Tattoo gewinnen!



Einsendeschluss: 20. Februar 2017



Wir bedanken uns bei



Ladet euer Foto einfach weiter unten im Beitrag hoch - bitte mit kurzer Beschreibung des Bildes. Schon habt ihr die Chance auf den Gewinn.Tattoo-Fotos können auch direkt auf Facebook oder Instagram hochgeladen werden. Hierzu einfach das Foto mit dem Hashtagmarkieren und öffentlich posten.