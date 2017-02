Aus der Stimme neue Kraft schöpfen

15.02.2017, 07:30 Uhr

Opernsängerin Martina Schellander-Kurath von "klingtechtgut.com" kombiniert Gesangstechniken mit Bereichen wie Sport oder Psychotherapie und bietet so ein neuartiges Persönlichkeits- und Gesundheitstraining an.

KLAGENFURT. VELDEN. Die Stimme als Kraftquelle für Gesundheit und Lebensfreude nutzt Opernsängerin Martina Schellander-Kurath in ihrer neuen Trainings- und Entspannungsmethode. Sie kombiniert das Wissen des Hochleistungsgesanges der Opernwelt mit ganzheitlichen Entspannungstechniken und verbindet ihr Training mit Sport, Psychotherapie oder Präsentationstraining. "Das gibt es so in Kärnten noch nicht - es ist eine neue Methode. Damit ist es möglich, über den Ton bzw. über die Stimme die inneren Atemräume zu dehnen", erklärt Schellander-Kurath, die ihren Betrieb "klingtechtgut.com" in Velden angesiedelt hat.

Vertiefte Atmung stärkt

Opernsängerin und Stimmpädagogin

Zur Sache:

Durch ihre Methode, in Kombination mit der Stimme, sei es möglich, eine besonders vertiefte Atmung zu erzielen. "Das wirkt sich positiv auf viele Lebensbereiche aus, denn die vertiefte Atmung regt z. B. den Stoffwechsel an und erhöht die Sauerstoffzufuhr", so die Stimmtrainerin. Das Zwerchfell hänge zudem unmittelbar mit der Seele zusammen, deshalb könne man über die Stimme, in Kombination mit Bewegung und Lockerung einen Besserungseffekt auf vielen Ebenen erzielen, auch auf der psychischen: "Etwa, wenn man Stress oder Depressionen hat."Durch ihr Training könne man aber auch Stimm- und Atemdysfunktionen beheben oder Herz und Kreislauf anregen. "Auf der Persönlichkeitsebene kann man zudem an einer authentischen, klangvollen Stimme arbeiten und so mehr Präsenz und Ausstrahlung gewinnen", ergänzt Schellander-Kurath.Das wichtigste an ihrer Methode: "Die Menschen bekommen wieder ein besseres Gefühl für ihren Körper, ihre Stimme und ihre Atmung."Schellander-Kurath ist ausgebildete Opernsängerin, Atem- und Stimmpädagogin sowie Kommunikationsexpertin. Zehn Jahre lang hat sie bei einem tschechischen Opernsänger eine Ausbildung absolviert und hat am Konservatorium Instrumental- und Gesangspädagogik studiert. "Auch wenn ich immer sehr gerne auf der Bühne gestanden bin, passt dieser Lebensentwurf einfach nicht mit meinem Familienleben zusammen", erzählt die klingtechtgut-Gründerin., Radetzkystr. 20, werden am 21. Februar drei Kurse angeboten:Atmen, Sprechen oder Singen: Für Menschen, die Wege zur Stressbewältigung und Tiefenentspannung suchen, 14 bis 15.15 UhrGehen: Für Sportler, die ihre Atmung vertiefen wollen, 15.30 bis 16.45 Uhr-Training: Für Personen, die ihre Stimme beruflich effizienter einsetzen wollen, 17 bis 18.15 Uhrwww.klingechtgut.com