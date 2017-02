Beim Wintersportschnuppern noch freie Plätze sichern

14.02.2017, 09:00 Uhr

Bei den 53 Kursen sind noch Restplätze frei – anmelden bis einen Tag vor Kursbeginn möglich.

KLAGENFURT. In den Semesterferien sehr beliebt ist das Wintersportschnuppern in Klagenfurt. Das Sportamt hat auch heuer ein buntes Programm mit 53 verschiedenen Kursen auf die Beine gestellt. In einigen der Kurse sind noch Plätze frei – Schnellentschlossene können sich also noch anmelden unteroder per E-Mail unter sportschnuppern@klagenfurt.atEine Anmeldung ist bis 15 Uhr am Vortag des Kurstermins möglich.

Schnupper-Programm

Neben den traditionellen Wintersportarten wie Skifahren und Eishockey werden auch zahlreiche Aktivitäten im Indoor-Bereich wie Klettern, Eltern-Kind-Turnen, Tennis oder Yoga zum Mitmachen angeboten. Über 80 ausgebildete Trainer und Betreuer stehen den Kindern und Jugendlichen zur Seite und unterstützen beim unverbindlichen Kennenlernen der Sportarten mit Rat und Tat.Der große Sportschnupper-Höhepunkt ist dann der Gratis-Skitag auf der Gerlitzen am 18. Februar.