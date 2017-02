Brand in Klagenfurt: Carportbrand griff auf Einfamilienhaus über

03.02.2017, 11:31 Uhr

Carportbrand griff auf benachbartes Haus über – schwere Schäden.

KLAGENFURT. Zu einem Brand in der Stolzstraße in Klagenfurt rückte heute Früh die Berufsfeuerwehr sowie die FF St. Peter aus. Ein Carport ist in Vollbrand geraten, das darunter abgestellte Auto ist ebenso zur Gänze ausgebrannt. "Die Situation war heikel, da das Carport zwischen zwei Einfamilienhäuser steht. Der Brand hat auf das angrenzende Haus übergeschlagen", informiert OBR Helmut Unterluggauer. Nachdem die Scheiben geborsten sind, ist das Feuer auch in besagtes Einfamilienhaus eingedrungen und hat dort erheblichen Schaden angerichtet."Wären wir fünf Minuten später gekommen, hätte die gesamte Hausfront gebrannt", so Unterluggauer.In dem anderen angrenzenden Haus ist eine Werkstatt untergebracht, die von dem Feuer weitgehend verschont blieb.Insgesamt bekämpften 30 Feuerwehrleute den Brand, jetzt sucht die Brandermittlung nach der Ursache.