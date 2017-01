"Café Wurmi"-Aktion kommt an: Schon hunderte Kaffees spendiert

26.01.2017, 10:51 Uhr

Einen Kaffee selber trinken, einen zweiten an Menschen herschenken, denen es finanziell nicht so gut geht – diese Aktion im Arcobaleno kommt bereits gut an.

INNENSTADT. Am 7. Dezember vergangenen Jahres startete Arcobaleno-Geschäftsführer Sergio Bordon die Aktion mit dem "Café Wurmi" . Sprich: Seine Gäste können zum eigenen Kaffee, den sie trinken, noch einen dazu spendieren und anderen damit Gutes tun. Denn der zusätzlich bezahlte Kaffee wird auf einer Liste notiert und kann später von Menschen, denen es finanziell nicht so gut geht, mit dem Signalwort "Café Wurmi" kostenlos konsumiert werden.

Gäste spendieren gerne

In der kurzen Zeit, in der es diese Aktion, initiiert von Gordon Kelz, nun gibt, wurden mehr als 200 Cappucini, Espressi, Café Latte, aber auch einige Kakao, Eiskugeln und Tortenstücke spendiert. Bordon freut sich über das große Interesse seiner Gäste an der Aktion und natürlich über die zahlreichen Spenden, jedoch: "Die Menschen trauen sich noch nicht so richtig, die spendierten Kaffees dann auch zu bestellen. Da ist die Hemmschwelle noch zu groß, glaube ich."Derzeit warten gerade 78 Cappuccini und 40 Epressi darauf, von Menschen ausgetrunken zu werden, die sich einen Kaffeehausbesuch nicht so einfach leisten können.Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz ist von der Aktion begeistert: "Es ist ein sehr schönes Signal der Menschlichkeit. Mit relativ wenig Geld und auf sehr unkomplizierte Art und Weise kann man Menschen hier eine große Freude bereiten. Für diese tolle Idee möchte ich mich herzlich bedanken."Ideengeber Kelz erläutert: "Menschen, denen es nicht so gut geht sollen sich nicht zuhause verstecken müssen. Wir wollen ihnen damit die Möglichkeit bieten, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen."