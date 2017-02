CAFE ( WURMI) ARCOBALENO IN KLGFT.

14.02.2017, 09:07 Uhr

Nehmen Sie bitte diese nette Geste an, wenn es Ihnen wieder finanziell besser geht, spendieren Sie den CaféTee, Kakao und Kuchen wieder anderen!Kommen Sie, und nehmen Sie damit Teil am Leben!Bestellen Sie einen Café WURMI, keine Fragen, kein Ausweisen, einfach die Einladung genießen!!Der Initiator des Café der Nächstenliebe in Kärnten!Gordon Kelz