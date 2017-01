CHL sah las und hörte

11.01.2017, 00:30 Uhr

WOCHE Kärnten, Ausgabe 2, 11. 1. 2017

„Die Vortragstrilogie: Ich - Ein Leben, Wir - Ein Umstand, Ich – Allein“: Lebensphilosophisches Kabarett mit vielen – auf die Spitze getriebenen – Einsichten und Erkenntnissen. (Hoanz)„Hunkelers Geheimnis. Der neunte Fall“: Der Schweizer Kultkommissar Peter Hunkeler ist frisch pensioniert, muss also nicht mehr, aber ermittelt trotzdem in einem Mord im Basler Bankenmilieu. Als bester Hunkeler-Krimi gefeierter 2015er-Fall im Taschenbuchformat. (Diogenes/detebe)

„… Die schnellen Jahre (1978-1985): Einzigartige Dokumentation der Wiener Szene Ende Siebziger, Anfang bis Mitte der Achtziger: Musik, Kunst, Kultur, Architektur, Mode, Lifestyle etc. Reprint der Doku aus 1998. (Falter)„The Real Royal Albert Hall 1966 Concert“: Einzelauskoppelung aus der 36-CD-Box mit allen bekannten Mitschnitten der 66er-Welttournee. Super Zeitdokument des Jahres, in dem Dylan nachhaltig die Rockmusik prägte. (Sony)„This House Is Not For Sale – Live From The London Palladium“: Live-Version zum im November- veröffentlichten Album – belangloser Mainstream-Rock wie die Studioversion. (Universal)„The Valley Of Tears - The Ballads“: Melodic Rock von einer der wenigen wirklich großen Bands dieses Genres – in dem Fall eine Compilation der 10 schönsten Balladen, remastered und teilweise neu aufgenommen. (SPV)