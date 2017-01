CHL sah las und hörte

18.01.2017, 00:30 Uhr

WOCHE Kärnten, Ausgabe Nr. 3, 18. 1. 2017

„Die Falle, Ein toter Mann“: Mit Rowan Atkinson ungewöhnlich, aber bestens besetzt: die ersten beiden Folgen der neuen Filmreihe nach Romanen von Georges Simenon. (DVD, Blu-Ray; Polyband/WVG)Die 10 Folgen der 4. Staffel der BBC-Krimireihe rund um den schrulligen Pfarrer und seine nicht minder schrulligen Schäfchen in den 1950er-Jahren. Very british, unaufgeregt, aber unterhaltsam. (3 DVD-Box; Polyband/WVG)

„Der Ameisenhaufen“: Die Moderatorin lässt in ihrem ersten Roman hinter die Kulissen der TV-Unterhaltung blicken. Unterhaltsam, aber so richtig gepackt hat’s mich nicht. (Amalthea)„… mit der Straßenbahn von Portorož nach Piran“, von Roman Hans Gröger: Detailliert recherchierte Geschichte der Straßenbahn vom Tartini-Platz bis zum Parenzana-Anschluss in Lucija (1912-1953). (Verlag Berger)„Blue & Lonesome“: Erdig, ja dreckig sogar – und genau das ist das Gute an dem Album, das längst überfällig war: Die Stones covern die Großen des Blues und machen damit das, was sie am besten können: weißen, rockigen Blues. (Polydor)Debütalbum des neuen Allstar-Rocktrios mit Herman Rarebell (Scorpions, MSG), Michael Voss (Mad Max) und Stephan Gudze Hinz (H-Blockx). Gekonnt gerockt. (SPV)