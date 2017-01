CHL sah las und hörte

25.01.2017, 00:30 Uhr

WOCHE Kärnten, Ausgabe 04, 25. 1. 2017

„Absolute Beginners“: Bowie als Schauspieler und Soundtrack-Co-Lieferant in einem Film übers London der 50er im Stile eines Longpay-Videoclips der 80er von Julien Temple. (DVD, Blu-Ray; Eurovideo)80er-Jahre-Kult-TV-Serie (6 Folgen) rund um den Münchner Bestattungsunternehmer Ossi Schatz (Helmut Fischerseine (Ex-)Frau Margot (Gertraud Jesserer) seinen Freund Hansi Wagenpfeil (Kurt Sowinetz) (2 DVDs; Eurovideo)

„Zwölf Mal Juli“: Taschenbuchausgabe des 2015 veröffentlichten Kurz-Romans. 12 Tage und Begegnungen, bis Juli den Mann wiedersieht, der ihr das Herz gebrochen hat. Melanchlolie gepaart mit Humor und Unterhaltung. (detebe/Diogenes)„… der größten Rock-Acts im Check: alle Alben, alle Songs. Teil 3“: Super recherchierte, kommentierte und (von der eclipsed-Redaktion) bewertete Übersicht über das Schaffen von 20 Bands und Interpreten aus dem Rockbereich. (Sysyphus)„the unspoilt bitterness of youth is slowly fading away“: Erstaunlich, welch unterschiedliche Sounds und Arrangements 1 Gitarre, 1 Schlagzeug und 2 Stimmen schaffen. Echt klasses Power-Rock-Duo aus Tirol! ( http://hhanoi.com „Schwarzoderweiß“: Dass Fendrich mit dem neuen Album sich back to seinen roots orientiert, ist gar nicht so falsch. Klassisches Liedermacher- und Chanson-Album mit vielleicht ein bissl zu vielen Rückblicken. (BMG)