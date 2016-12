Christbaum-Bauern sind im vollen Einsatz

17.12.2016, 14:37 Uhr

Der Christbaumzüchter Anton Pirmann verkauft seine Bäume am Messegelände.

Seit dem 16. Lebensjahr

NEUSASS. Die Saison der Christbäume startet jetzt wieder. Anton Pirmann ist Christbaumzüchter in Neusaß. Er beteibt eine große Landwirtschaft mit Direktvermarktung und ist nebenher auch noch Christbaumzüchter."Schon mein Vater war Christbaumzüchter und ich führe die Tradition weiter", sagt Anton Pirmann. Pirmann sei schon seit seinem 16. Lebensjahr mit der Chrsitbaumzucht vertraut. Insgesamt bewirtschaftet Pirmann circa 2,5 Hektar Fläche, allein nur für die Christbäume. "Jedes Jahr werden zwischen 1.500 und 2.000 Pflanzen gesetzt und dann bis zu 600 Bäume geschnitten", informiert Pirmann.

Mitglied der Arge Kärnten

Kühle Lagerung

Große Auswahl

Die Christbaumzucht nehme viel Zeit in Anspruch. "Im Frühjahr wird gesetzt, dann kommt die Kulturpflege und einige Korrekturschnitte werden gemacht und im Sommer werden die Bäume ausgemäht", sagt der Experte. Anton Pirmann gehört zu einem der vielen Mitglieder der Arge Kärnten, in der Kärntner Christbaumbauern zusammengeschlossen sind.Anton Pirmann empfiehlt eine kühle Lagerung bei Christbäumen. "Am besten ist es, die Christbäume draußen oder am Balkon zu lagern", erklärt Pirmann. Den Baum soll man laut Pirmann wegen der Feuchtigkeit in der Verpackung lassen, denn dann bleibt er frisch. Pirmann schneidet die Bäume früh, weil er seine Christbäume am Messegelände ab Mitte Dezember verkauft. "Insgesamt sind am Messegelände zehn bis zwölf Kärntner Christbaumbauern vertreten, die ihre Bäume verkaufen", sagt Pirmann. Die Auswahl sei groß und die Bäume sind direkt aus Kärnten. "Es gibt circa zwischen 150 und 200 Christbäume auf jedem Stand und man hat das Gefühl, direkt im Wald zu stehen", erklärt Anton Primann.Laut Pirmann ist die Auswahl so groß wie in der Kultur. Anton Pirmann allein hat 300 Quadratmeter Fläche für seine Christbäume und jeder einzelne Baum ist aufgestellt. "Jeden Tag werden die Bäume nachgeschlichtet und alle Lücken wieder aufgefüllt", sagt Pirmann. Drei bis vier Tage vor Weihnachten ist die verkaufsstärkste Zeit. Außerdem sind schlanke Christbäume sehr gefragt zurzeit.