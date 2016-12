cookingCatrin: Es weihnachtet! Die schönsten Keks-Rezepte Teil II

Foosbloggerin cookingCatrin mit kreativen Rezepten für die Weihnachtsbäckerei.

Rum-Rosinen-Kipferl

>> 125 g Rosinen>> 90 ml Stroh Rum 80%>> 1 Stange Zimt>> 325 g Mehl>> 2 TL Backpulver>> Zesten einer viertel Bio-Orange>> 175 g Butter>> 1 Ei (Größe L)>> 1 Eigelb (zum Bestreichen)Die Rosinen waschen und trocknen. In ein gut verschließbares Gefäß geben. Mit Rum auffüllen. Eine Stange Zimt dazugeben und die Rosinen kühl und am besten dunkel für drei bis vier Tage durchziehen lassen. Einmal pro Tag durchschütteln.Für den Teig Mehl mit Backpulver in eine Schüssel geben, Orangen-Zesten, zimmerwarme Butter und das Ei dazugeben. Alles zu einem Teig verkneten. Die Rum-Rosinen zum Schluss unterkneten. Den Teig für ca. 30 Minuten in den Kühlschrank stellen.Den Ofen auf 180 Grad Umluft vorheizen. Vor dem Verarbeiten den Teig in eine dicke Rolle formen. Von dieser gleich große Stücke abschneiden und Kipferl formen. Diese auf mit Backpapier belegte Backbleche geben, mit Eigelb bestreichen und im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad für 15 Minuten backen.