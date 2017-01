cookingCatrin: Heiße Suppen für kalte Wintertage

Foodbloggerin cookingCatrin mit Rezepten für wärmende Suppen.

Karottenteesuppe mit Karottenchips

>> 500 g Karotten>> 2 EL Olivenöl>> 1 Zwiebel>> 850 ml Gemüsesuppe>> 125 ml Schlagobers / Sauerrahm>> 1 TL Demmers Teehaus Bio Balance>> Salz & Pfeffer>> 1 TL frisch geriebener Ingwer>> 2 Karotten>> 1 Schuss Olivenöl>> Salz>> Paprikapulver>> gerösteten Sesam zum GarnierenFür die Karottenchips den Ofen auf ca. 130 Grad Umluft vorheizen. Die Karotten putzen und mit dem Schäler abziehen. Die Karottenstreifen in eine Schüssel geben, mit Olivenöl, Salz und Paprikapulver vermischen. Ein Backblech mit Backpapier belegen, Karottenstreifen darauf verteilen und im Ofen für eine Stunde bei 140 Grad Umluft knusprig backen.Für die Suppe die Zwiebel schälen und würfeln. Karotten schälen und in Scheiben schneiden. Olivenöl im Topf erhitzen, Zwiebelwürfel darin dünsten, Karottenscheiben hinzugeben und einige anrösten. Mit Gemüsesuppe ablöschen und für 15 Minuten köcheln lassen. Tee in einen Teebeutel geben und für 5 bis 8 Minuten mitköcheln, anschließend entfernen. Die Suppe pürieren, Ingwer einrühren, Schlagobers hinzufügen und nochmals mixen. Salzen und pfeffern. Die Suppe in Schüsseln mit den Karottenchips und geröstetem Sesam garnieren.