cookingCatrin und ihr Tipp für ein festliches Weihnachtsmenü!

18.12.2016, 17:00 Uhr

Kein Stress am Weihnachtsabend, das wünscht sich wohl jeder. Es kann auch so einfach sein! Foodbloggerin cookingCatrin präsentiert Deko-Tipps und Rezepte, mit denen der Heilige Abend komplett stressfrei verläuft. So bleibt genügend Zeit für die Familie - und ein tolles Weihnachtsmenü kann serviert werden, ohne dass man den ganzen Tag am Herd verbringen muss.

Vorspeise Als Vorspeise kann ein Salat aus winterlichen Zutaten serviert werden, der für einen hübschen Farbklecks auf dem Tisch sorgt und Energie liefert. Zum winterlichen Salat passt ein frisches Stück Gebäck.



Zutaten:

>> 2 Orangen (mittelgroß)

>> 1 großer Granatapfel oder 2 kleinere

>> 1 rote Rübe (optional: vorgekocht)

>> Salz & Pfeffer

>> 200 g Nonno Nanni Stracchino

>> 100 g Rucola

>> 75 g Vogerlsalat

>> 1 Kopf Lollo Rosso oder Lollo Bionda Salat (alternativ: Kopfsalat)



Für das Dressing:

>> 8 EL Öl

>> 8 EL milder Rotweinessig



Zubereitung:

Die rote Rübe schälen und kochen (Tipp: Handschuhe dafür verwenden). Anschließend in kleine Stücke oder dünne Scheiben schneiden. Die Orangen in Spalten oder Stücke schneiden. Den Granatapfel auslösen: Dafür halbieren und am besten in einer mit Wasser gefüllten Schüssel die Kerne herausschälen.

Den Salat waschen und trocken schütteln. In mundgerechte Stücke zupfen und in tiefen Tellern anrichten. Orangen, rote Rüben und Granatapfelkerne obenauf geben.



Für das Dressing alle Zutaten in ein verschließbares Gefäß (z. B. Marmeladenglas) geben und ein bis zwei Minuten gut durchschütteln. Den Salat kurz vor dem Servieren mit dem Dressing marinieren. Anschließend mit zwei Teelöffeln Nocken aus Frischkäse stechen und diese auf dem Salat verteilen.

Die Rezepte für den Weihnachtsabend sollen vor allem eines sein: einfach vorzubereiten! Gerade in der Vorweihnachtszeit und am Weihnachtsabend kann schon mal Stress aufkommen. Deshalb ist es besonders wichtig, dass die Rezepte nicht zuviel Zeit in Anspruch nehmen, sich gut vorbereiten lassen und dennoch ein Highlight am Tisch darstellen.

Hauptspeise Auch die Hauptspeise sollte festlich und trotzdem nicht zu aufwändig sein. Puten-Involtini mit Frischkäse-Füllung sind ebenso fix und werden die Familie zum Staunen bringen! Je nach Geschmack kann man die Involtini mit verschiedenen Füllungen zubereiten und so für Abwechslung auf dem Weihnachtstisch sorgen.



Zutaten:

>> 4 Putenschnitzel (je ca. 120 g)

>> 175 g Nonno Nanni Stracchino

>> 4 EL Pesto verde

>> 4 EL Pesto rosso

>> etwas Olivenöl zum Braten

>> Salz & Pfeffer

>> 500 g Bandnudeln

>> 3 EL Butter

>> Preiselbeermarmelade zum Garnieren

>> Bindefaden zum Zusammenhalten

>> 2-3 Zweige Rosmarin



Zubereitung:

Die Putenschnitzel zwischen zwei Folien legen, mit dem Fleischklopfer flach klopfen. Anschließend mit Salz und Pfeffer würzen. Mit dem Frischkäse bestreichen, danach je nach Geschmack mit rotem oder grünen Pesto bestreichen. Gleichmäßig einrollen und mit Bindegarn umwickeln.

Die Pasta nach Packungsanleitung in reichlich gesalzenem Wasser garen. Etwas Öl in einer Pfanne erhitzen, einen Rosmarin-Zweig dazugeben. Die Putenrouladen darin von allen Seiten gut anbraten. Die Pasta in Butter schwenken. Anschließend aus der Pfanne nehmen und in Scheiben schneiden. Die Puten-Involtini auf der Pasta anrichten. Mit etwas Preiselbeermarmelade garnieren.



Dessert Auch das Dessert für den Weihnachtsabend geht einfach und blitzschnell. Eine Lebkuchen-Creme im Glas sieht toll aus, ist im Handumdrehen zubereitet und dabei keine Kalorienbombe.



Zutaten:

>> 250 g Vanillejoghurt

>> 200 g Nonno Nanni il fresco spalmabile

>> 2 Pkg. Vanillezucker

>> Mark einer Vanilleschote

>> 1/2 Granatapfel

>> 400-450 g Lebkuchen



Zubereitung:

Vanillejoghurt, Frischkäse, Vanillezucker und -mark glattrühren. Die Granatapfelkerne auslösen. Tipp: Am besten geht das in einer Schüssel mit Wasser. Die Lebkuchen grob zerbröseln und in Gläser füllen. Die Creme darübergeben und mit den Granatapfelkernen garnieren.



Dekoration Die Dekoration für den Weihnachtstisch kann man ebenfalls ganz einfach und ohne viele Materialien zaubern. Schlichtes, weißes Geschirr mit hellen Kerzen in unterschiedlichen Höhen kombiniert, Naturmatierialen geben dem Tisch eine rustikale, aber dennoch festliche Optik.

Zweige, Tannenzapfen & Co. kann man beim Winterspaziergang mit den Kindern selbst pflücken und auf dem Weihnachtstisch wunderbar einsetzen.

Mini-Christbäume, die mit Lichterketten umwickelt werden, sorgen für das ultimative Weihnachtsabend-Flair. Auch Laternen, die man zuhause im Garten hat, können neben dem Tisch auf rustikalen Holzkisten oder auf dem Boden platziert werden und sorgen so für warme, angenehme Stimmung.





Weitere weihnachtliche Rezepte gibt es auf www.cookingcatrin.at sowie hier!