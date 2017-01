Ein Gottesdienst (nicht nur) für Verliebte

Am Sonntag, 12. Feber findet als Einstimmung auf den Valentinstag, um 19.00 Uhr in der Klagenfurter Domkirche eine "Messe für Verliebte" statt.

Gospels, Rock und Pop

Segnung und Sektempfang

Dompfarrer Allmaier feiert den Gottesdienst, der auch heuer wieder bei Kerzenlicht stattfindet, das für eine ganz besondere Stimmung sorgt. Auf jedem Platz der Messbesucher finden sich kleine herz-liche Überraschungen und auch die Texte drehen sich natürlich um das Thema Liebe. Umrahmt wird der Gottesdienst mit der außergewöhnlichen Musik von "Sound of church".Mit einfühlsamen Gospels, Rock und Pop werden die Besucher durch den Gottesdienst begleitet. Sound of church mit den eindrucksvollen Stimmen von Martina Pitschko, Andrea Ogris und Liliane Kitz sowie Erich Grascher am Piano werden bestimmt begeistern. Eingeladen sind nicht nur Paare, sondern auch Menschen, die in schweren Situationen ihrer Partnerschaft stehen, um ihren verstorbenen Partner trauern oder allein leben und sich ganz besonders dem Schutz Gottes anvertrauen möchten.Am Schluss der Messe können sich die Paare und Einzelpersonen von Dompfarrer Peter Allmaier segnen lassen. Danach lädt das Referat für Stadtpastoral zum Sektempfang in den Dompfarrhof ein. Dort können die Paare noch gemeinsam mit anderen anstoßen bzw. miteinander ins Gespräch kommen.