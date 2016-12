15.12.2016, 20:13 Uhr

Klagenfurt: Münzsammlung und 120 Liter Dieseltreibstoff gestohlen. Unternehmer wurde um 10.000 Euro betrogen.

120 Liter Diesel abgezapft



E-Mail-Abzocke

Am Vormittag wurde in Klagenfurt das Fenster eines Wohnhauses eingebrochen und eine Münzsammlung gestohlen. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt.Schon in der Nacht auf heute zapften unbekannte Täter auf dem Gelände einer Schottergrube in Pischeldorf bei einem Radlader rund 120 Liter Dieseltreibstoff ab.Die Täter haben außerdem einen Container aufgebrochen und Werkzeug daraus gestohlen. Der Gesamtschaden beträgt mehrere Hundert Euro.Per E-Mail bot ein bisher unbekannter Täter einem 53-jährigen Selbstständigen aus Klagenfurt einen Minibagger zum Verkauf an. Nachdem der Klagenfurter den vereinbarten Kaufpreis auf das angegebene Konto überwiesen hat, ist jeder weitere Versuch einer Kontaktaufnahme erfolglos verlaufen – und der Bagger wurde bis dato nicht geliefert. Das Betrugsopfer erlitt einen Schaden von etwa 10.000 Euro.