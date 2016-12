Erster Schritt zur Integration

02.12.2016, 09:30 Uhr

Integrationszentrum koordiniert Kurse, in denen Werte und Sprachkenntnisse vermittelt werden.



Erster Schritt zu Integration

KLAGENFURT. Das Integrationszentrum Kärnten vermittelt Flüchtlingen Deutschkenntnisse und grundlegende Werte. Das Projekt "Startpaket Deutsch & Integration" ist mit 12 Millionen Euro dotiert. Österreichweit sind 20.000 Kursplätze verfügbar, die von lokalen Projektträgern abgewickelt werden. In Kärnten werden die Kurse vom Berufsförderungsinstitut, den Volkshochschulen und "Den Beratern" angeboten.Für die Organisation und Zuteilung sind im Integrationszentrum Kärnten vier Personen zuständig. "Wir führen pro Woche rund 200 Beratungen durch. Unsere Aufgabe ist es für die Klienten die richtigen Kurse zu finden, damit ihnen langfristig ein Einstieg in die Erwerbstätigkeit gelingen kann", sagt die Leiterin des Integrationszentrums, Mandana Poureh.In Kärnten besteht derzeit kein Mangel an Deutschkursen. "Es sind ausreichend Kursplätze vorhanden", bestätigt Poureh. In den Kursen werden den Teilnehmern neben Deutschkenntnissen auch grundlegende Werte und das Orientierungswissen für das Zusammenleben in Österreich vermittelt. Das Integrationszentrum wurde im September 2014 gegründet, und Beratungen werden auch in Hermagor, Wolfsberg, Spittal und Villach durchgeführt.

Schöne Erfolge erzielt

Dass die Kurse einen wesentlichen Beitrag zur Integration leisten, weiß Maida Pita zu berichten. "Wir hatten einen Klienten, der als Analphabet zu uns kam. Mittlerweile hat er lesen und schreiben gelernt und den Pflichtschulabschluss nachgeholt", so die Mitarbeiterin des Integrationszentrums.