Farbe für die Klagenfurter Innenstadt

25.01.2017, 12:30 Uhr

Das Bodypainting-Festival findet heuer nicht in Pörtschach, sondern in Klagenfurter Parks statt.

Location präsentiert

KLAGENFURT. Das bekannte Bodypainting-Festival übersiedelt von Pörtschach in die Landeshauptstadt Klagenfurt. Von 28. bis 30. Juli soll es in den Ringparkanlagen – Goethepark, Schubertpark, Achterjägerpark und Norbert-Artner-Park – in der Innenstadt stattfinden.Heinz Blechl (Stadtgarten) und Robert Piechl (Stadtplanung) präsentierten kürzlich im Senat das Ergebnis, das durchwegs positiv ausfiel. Auch der Veranstalter zeigt sich von der Location begeistert. Bodypainting sei eine Form der Kunst und passe vom Konzept her genau in das Kunst- und Kulturviertel der Ringparks. Von Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz wurden zu dem Vorhaben noch die Einbindung der Kulturstätten in diesem Bereich sowie ein Konzept für die Innenstadt gefordert.

Touristische Chance

Sowohl für die Bürgermeisterin als auch die anderen Senatsmitglieder ist diese Veranstaltung, die ein Alleinstellungsmerkmal darstellt, eine neue touristische Chance für Klagenfurt, der man sich nicht verschließen soll. Im nächsten Senat werden mit dem Veranstalter und der Tourismusregion die Details fixiert, die dann mit einem Antrag beschlossen werden sollen.Ob die Ringparks sich als Veranstaltungsort eignen und ob es das Bodypainting-Festival 2018 wieder hier geben wird, wird sich erst nach dem heurigen Probelauf zeigen. „Grundsätzlich sollen die betreffenden Parkanlagen aber keine neuen Veranstaltungsorte werden, das Bodypainting-Festival wird eine Ausnahme bleiben“, so Mathiaschitz.