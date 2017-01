Es ist zum närrisch werden !

Ausnahmezustand in NIE NIE Niederdorf

Es ist wieder soweit, derveranstaltet am 26. Feber 2017 denin Niederdorf.Legendär treffen wir uns am Fasching-Sonntag um 13:00 Uhr in der Franz Jonas Straße.Abfahrt durch die Straßen von Niederdorf um 13:33 Uhr. Ende des Umzugs ist ADEG Bierbaumer.Die Faschingsparty mit DJ 3nity und die Wagenprämierung findet im Anschluß beim Gurkerwirt statt.Wagenprämierung nur nach Voranmeldung!nähere Info: Fasching in Niederdorf 2017