Fast täglich als Regionaut im Einsatz

11.01.2017, 16:30 Uhr

Der fleißigste Regionaut in Klagenfurt hat 2016 320 Beiträge online gestellt.

KLAGENFURT. Im vergangenen Jahr war Roland Pössenbacher mit 320 veröffentlichten Online-Beiträgen der fleißigste Klagenfurt-Regionaut. Im Vergleich: Der Nächste im Ranking veröffentlichte 146 Beiträge. Seit 2010 ist der Klagenfurter, der sich als Kunst- und Kulturförderer versteht, bereits für die WOCHE als Regionaut im Einsatz. "Ich habe meine Kamera immer dabei, auch wenn ich nur einen Kaffee trinken gehe – man weiß ja nie", schmunzelt Pössenbacher. Seit seinem zehnten Lebensjahr ist seine Leidenschaft die Fotografie, die er nun einsetzt, um Künstler zu fördern. Durchschnittlich sieben Termine pro Woche nimmt er wahr.

Für guten Zweck unterwegsSein schönstes Erlebnis war eine Benefizveranstaltung im Café Benedikt für bedürftige Kinder. "Rettet das Kind schlägt oft Fälle vor und die Menschen gehen dann für diese Kinder einkaufen und bereiten ihnen damit eine große Freude", erzählt Pössenbacher.Er selbst veranstaltet auch mehrmals pro Jahr Benefizveranstaltungen für bedürftige Klagenfurter Kinder. "Durch meine vielen Kontakte zu Künstlern und Gastronomen kann ich so auch einen kleinen Beitrag leisten – da helfen wir alle zusammen, Hand in Hand, um den Kindern eine Freude zu bereiten."Ansporn für andereWOCHE-Regionaut ist Pössenbacher gerne. "Es ist eine tolle, unkomplizierte Plattform, auf der man seine Beiträge verwalten und veröffentlichen kann. Und manchmal wird das auch in der Zeitung abgedruckt", erzählt er. Und das WOCHE-Team ist auch super", schmunzelt er.Er hofft, dass seine Beiträge auch andere anspornen, sich ein wenig in Klagenfurt umzusehen und selbst aktiv als Regionaut tätig zu sein. Wer Lust bekommen hat: Unter www.meinbezirk.at registrieren.