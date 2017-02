Felix Knees: "Der Super Bowl ist jedes Jahr ein Spektakel"

01.02.2017, 08:00 Uhr

Der Superbowl wird auch bei uns immer größer gefeiert. Am Sonntag, 5. Feber, ist es wieder so weit.

KLAGENFURT (stp). Mit dem 51. Superbowl endet in der Nacht vom 5. auf den 6. Feber die disjährige NFL-Saison. Die Atlanta Falcons treffen in Houston (Texas) auf die New England Patriots. Die Faszination am American Football hat auch Österreich längst erreicht, im Seepark Hotel findet jedes Jahr die größte Superbowl Party Kärntens statt. Veranstaltet wird das Event von den Carinthian Lions, die ab März in der heimischen Football Liga wieder Gas geben.

"Man nimmt sich den Montag frei"

"Die Amerikaner leben diesen Sport"

Aufräumen mit Vorurteilen - "Rasenschach"

Der Cornerback der Lions, Felix Knees, ist seit 2004 von der Sportart begeistert und Fan der Green Bay Packers. Obwohl sein Team in den Conference Finals gegen Atlanta den kürzeren zog, ist der Super Bowl für ihn das Highlight der Saison: "Für jeden, der Football lebt und die Sportart gern hat ist dieser Abend Pflicht. Man nimmt sich den Montag in der Arbeit frei, um die ganze Nacht Football zu genießen."Amerikanisches Essen wie Chicken Wings und Burger, sowie Bier gehören für ihn genauso zu einem gelungenen Abend wie eine gute Atmosphäre unter vielen Gleichgesinnten. "Allein im Wohnzimmer würde das Ganze nie so rüberkommen. Es ist immer etwas Besonderes", so Knees, der auf einen Sieg der Falcons hofft, die Patriots jedoch etwas stärker einschätzt.Ein NFL-Spiel hat der Verteidiger noch nie live vor Ort gesehen, jedoch war er 2015 bei einem College Football Spiel auf Hawaii dabei. "Das ist von der Stimmung und den Emotionen noch einmal etwas anderes und fast interessanter zum Zuschauen", meint Knees und weiter: "Wenn du einmal live im Stadion bist merkst du erst so richtig, dass die Amerikaner die Sportart wirklich leben - von den Hymnen zu Beginn bis zum Spielende."In Österreich sieht er den amerikanischen Sport immer mehr im Aufwind. In seinen zwölf aktiven Jahren als Spieler hat er so ziemlich alles mitgemacht, wie er erzählt: "In den letzten Jahren werden die TV-Übertragungen bei uns immer besser. Da wird auch mit den ganzen Vorurteilen aufgeräumt, dass es beim Football nur um das Körperliche geht." In Wirklichkeit ist dem nicht so, meint der Experte: "Je länger man sich damit befasst bzw. selbst spielt merkt man, dass der Begriff 'Rasenschach' ideal passt. Es steckt einfach viel mehr Strategie hinter den Spielzügen, die man als Außenstehender nicht sieht."