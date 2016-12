Freiheitliche Wirtschaft übersiedelt

18.12.2016, 19:30 Uhr

Die Freiheitliche Wirtschaft Kärnten lud zur Büro-Eröffnung und Adventfeier.

In der Lastenstraße 26 in Klagenfurt findet man ab sofort die Freiheitliche Wirtschaft Kärnten. Die Landesobmänner Matthias Krenn und Günter Burger luden Partner und Wegbegleiter zur feierlichen Eröffnung. "Die Führung der Landesgruppe ist nun näher am Geschehen", so Krenn.In den neuen Räumlichkeiten rüstet man sich für das kommende Jahr, denn für die Kärntner Unternehmer will man dann weitere Entlastungsschritte in Sachen EU-Nebenkosten erreichen. Weiter am Ball bleibe man auch beim Abbau der Bürokratiehürden. "Zudem werden wir uns 2017 für die Abschaffung der Mehrfachmitgliedschaft einsetzen", sagt Krenn. Zu u. a. diesen Punkten werde es im April ein Sonderwirtschaftsparlament auf Bundesebene geben. "Es muss für Unternehmer, die keine Funktionäre sein, eine spürbare Entlastung stattfinden", sagt Krenn abschließend.