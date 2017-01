Großes Jubiläum im ParkHaus

29.01.2017, 10:37 Uhr

Das ParkHaus in Klagenfurt feiert Jubiläum und baute das Lokal um.

KLAGENFURT (lmw). Das ParkHaus in Klagenfurt feiert Sechs-Jahres-Jubiläum und das wurde groß gefeiert. Geführt wird das Lokal von Herwig Stotter-Mischkulnig und seiner Frau Christina. Freitag und Samstag gab es zwei große Partys mit insgesamt sechs verschiedenen DJs. "Wir haben DJs eingeladen, die uns über die Jahre begleitet haben", sagt Herwig Stotter-Mischkulnig. Es wurde durch die DJs für unterschiedliche Stilrichtungen und Genres gesorgt. Auf die Abwechslung der verschiedenen Programme und kreativ für sein Publikum zu bleiben – darauf legt das ParkHaus besonderen Wert. Zum großen Umbau im ParkHaus fanden zudem "Baustellen-Partys" statt. "Bei den Partys war nichts im Lokal und unserer Publikum unterstützte uns mit Pappbecher", informiert der Gastronom. Schon im November wurde die Terrasse neu gemacht und im Frühjahr sei eine Außenbar in Planung. "Jetzt haben wir die gesamte Theke erneuert und neu gestrichen", sagt Stotter-Mischkulnig. Das Programm wird aber nicht geändert, denn es komme sehr gut an.

Gemischtes Publikum

Das ParkHaus zieht durch seine Lage beim Stadttheater und beim Gericht ein breit gefächertes Publikum an. "Durch die Lage kommen viele Gäste, die am Tag kommen, auch am Abend und deshalb ist bei uns das Publikum sowie das Alter bunt gemischt", erklärt Stotter-Mischkulnig. Das ParkHaus bietet auch immer wieder Live-Konzerte an – diese seien bei den Gästen sehr beliebt. "Unser Erfolgsrezept ist, dass wir mit Herz dabei sind und das Lokal mit Liebe führen" sagt der Gastronom. Die größten Herausforderungen in der Gastronomie seien es, die Auflagen seitens Staates zu erfüllen. "Diese sind für kleine Unternehmen mit hohen Kosten verbunden und das macht es schwierig, Mitarbeiter fair zu bezahlen", sagt Stotter-Mischkulnig.