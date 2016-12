Heiligengeistplatz nun mit Gratis-WLAN

17.12.2016, 08:00 Uhr

STW installiert Gratis-WLAN für alle Öffi-Nutzer am Heiligengeistplatz.

Der Heiligengeistplatz in Klagenfurt gilt als zentraler Umsteigeplatz der STW-Busse, entsprechend hoch ist die Anzahl an Menschen vor Ort. Die Stadtwerke Klagenfurt haben aus diesem Grund ein kostenloses WLAN am Heiligengeistplatz – Name „STW“ – eingerichtet. Somit können alle Nutzer der öffentlichen Verkehrsanbindungen Musik hören, Fotos versenden oder Mails checken.STW-Vorständin Mag. Sabrina Schütz-Oberländer: „Unser WLAN, das von derzeit ca. 150 Personen gleichzeitig genutzt werden kann und eine Bandbreite von 100 Mbit/s zur Verfügung stellt, umfasst eine optimale Reichweite für die wartenden Fahrgäste." Abgedeckt werde der Heiligengeistplatz-Kernbereich, der Landhauspark Süd bis zur Polizeiinspektion und die Ursulinengasse bis zur Herrengasse.Auch Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz zeigt sich erfreut: „Damit wird ein weiterer Schritt in Richtung Smart-City gemacht.“