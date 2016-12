In Klagenfurter Innenstadt entsteht Kulturmeile

16.12.2016, 19:30 Uhr

15 Dachverbände siedeln in die Innenstadt und kommen im Haus der Volkskultur nun zusammen.

In der Mießtaler Straße entsteht ein neues Kultur-Kompetenzzentrum der Stadt Klagenfurt, denn 15 Dachverbände siedeln von ihrem bisherigen Standort am Bahnhof in die Innenstadt. Das Haus der Volkskultur reiht sich zwischen Konzerthaus, Museum, Landesverwaltung und Landesregierung ein. „Es kommt zusammen, was zusammen gehört. Die Dachverbände der Volkskultur nutzen die ehemaligen Räume der Wohnbauförderung mitten in der Stadt gemeinsam. Es entsteht für alle Vereine und ihre Mitglieder ein Kompetenzzentrum für ihre wertvolle Arbeit“, sagt Volkskulturlandesrat Christian Benger. Den Verbänden und Vereinen stehen 22 Räume auf zwei Etagen zur Verfügung sowie der adaptierte Keller fürs Archiv und ein großer Besprechungsraum. Und sie haben den direkten Kontakt zur Abteilung Volkskultur des Landes. Bis Ende Jänner sollten alle Mitarbeiter gesiedelt sein, derzeit wird noch zwischen Kartons gearbeitet.Auch die Unterabteilung Volkskultur hat ihre Büroräume nun in der Mießtaler Straße. „Wir sind hier im Zentrum des Geschehens und können auf kurzen Wegen informieren, informiert sein und unsere Arbeit für die Vereine bestens erledigen“, erklärt Heimo Schinnerl, Obmann der ARGE Volkskultur.In Kärnten gibt es über 1.800 Vereine unter 21 Verbänden, die sich im Jahr 2000 zur ARGE Volkskultur zusammengeschlossen haben.