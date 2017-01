Innere Medizin unter neuer Leitung

12.01.2017, 11:00 Uhr

Dr. Alber leitet seit 1. Jänner die Abteilung Innere Medizin im Klinikum Klagenfurt.

KLAGENFURT. Seit 1. Jänner 2017 leitet Prim. Priv.-Doz. Dr. Hannes Alber die Abteilung für Innere Medizin und Kardiologie am Klinikum Klagenfurt. Er tritt die Nachfolge von Prim. Prof. DDr. Georg Grimm an, der in den Ruhestand trat. Der 42-jährige gebürtige Kärntner Alber hat seine Ausbildung zum Facharzt für Innere Medizin mit den Additivfächern Kardiologie und internistische Intensivmedizin an der Universitätsklinik Innsbruck absolviert.Zu seinen Schwerpunkten zählt die Behandlung der koronaren Herzkrankheit. Dabei verengen sich die Herzkranzgefäße durch Kalk- und Fettablagerungen, das Herz wird dadurch unzureichend mit Sauerstoff versorgt. Eine Folge kann der Herzinfarkt oder eine Herzinsuffizienz sein. Die Erkrankung ist, unter anderem auch bedingt durch einen ungesunden Lebensstil, zunehmend im Steigen.

Pulmologie ebenso unter neuer Leitung

Neue Struktur der Inneren Medizin

Ebenfalls seit Jahresbeginn leitet Prim. Dr. Markus Rauter die Abteilung für Pulmologie, die er bereits seit Ende 2015 interimistisch geleitet hat. Prim. Rauter ist seit dem Jahr 2000 am Klinikum Klagenfurt tätig, zuletzt als Erster Oberarzt. Bereits als Assistenzarzt an der Lungenabteilung am Klinikum Klagenfurt hat Prim. Rauter das Leistungsspektrum der Abteilung erweitert. „Wir waren damals eines der ersten Zentren bundesweit, welches endosonographisch-gezielte Lymphknotenbiopsien durchführte“, erzählt Rauter. Auch seinen onkologischen Schwerpunkt hat er in den letzten Jahren weiter vertieft und neue Behandlungsmethoden an der Abteilung etabliert. Außerdem soll im Jahr 2017 die neue Respiratory Care Unit, eine Station zur Versorgung ateminsuffizienter Patienten wie beispielsweise COPD-Patienten in Betrieb genommen werden.Bereits im vergangen Jahr wurde begonnen, den gesamten Bereich der Inneren Medizin am Klinikum Klagenfurt neu zu strukturieren. Durch die Neustrukturierung ist eine Spezialisierung in den vielen Teilbereichen der Inneren Medizin noch besser möglich. „Die Neustrukturierung und die damit verbundene Aufbruchsstimmung im Klinikum Klagenfurt sind für mich eine spannende Herausforderung“, nennt Prim. Alber seine Beweggründe, nach Klagenfurt zu kommen.