Jandl hat bei Rechnungshof um STW-Prüfung angesucht

16.02.2017, 14:09 Uhr

Rechnungshof hat Jandl Weiterleitung der Unterlagen an Prüfungsabteilung zugesagt, die gerade die finanzielle Lage Klagenfurts untersucht.

KLAGENFURT. Gemeinderat Klaus-Jürgen Jandl hat es Anfang des Jahres angekündigt, nun hat er den österreichischen Rechnungshof um eine Sonderprüfung der Stadtwerke Klagenfurt AG gebeten, obwohl das eigentlich Sache des Kärntner Landtages sei. "Nachdem Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz sämtliche Anfragen im Gemeinderat zu den Stadtwerken, dem Flughafen, der Messe, dem Stadttheater etc. nicht zulässt, ist der Weg zum Rechnungshof für einen von der Klagenfurter Bevölkerung gewählten Gemeinderat die letzte Möglichkeit, Transparenz in stadteigene Unternehmen zu bringen", erklärt Jandl heute.

Unterlagen gehen an Prüfungsabteilung

STW: Haben nichts zu verheimlichen

Der Rechnungshof wies Jandl in seinem Antwortschreiben darauf hin, dass die finanzielle Lage der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee gerade überprüft werde. Schwerpunkte seien aber Haushaltsführung, Finanzplanung, Konsolidierungsmaßnahmen und Transferverflechtungen zwischen der Stadt und ihren Beteiligungen; die Stadtwerke seien nicht Prüfungsgegenstand. Jedoch, so Sektionschef Dr. Robert Sattler, lasse man Jandls Anregung zur Überprüfung der Stadtwerke Klagenfurt AG in die Prüfungsplanung einfließen und die Unterlagen würden an die zuständige Prüfungsabteilung weitergeleitet werden.Seitens der Stadtwerke reagiert man Gelassen auf die Nachricht. Pressesprecher Harald Raffer: "Eine Prüfung durch den Bundesrechnungshof ist ein normaler Vorgang und durchaus legitim. Wenn sie der Meinung sind, dass es nötig ist, dann sollten die Stadtwerke auch überprüft werden. Wir haben nichts zu verheimlichen." Der Rechnungshof hätte, so Raffer weiter, ohnehin seinen Plan, wann er welche Unternehmungen prüft. "Wir können nicht auf jede Forderung jedes einzelnen Gemeinderats eingehen", so Raffer zu Jandls Vorwürfen der Intransparenz im Unternehmen.Aus dem Büro von Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz heißt es heute, sie habe stets alle Fragen beantwortet, soweit es rechtlich zulässig war. Und sie habe auch STW-Aufsichtsratvorsitzenden Walter Groier zu Gemeinderatssitzungen geladen, damit die Gemeinderäte von ihm Antworten auf ihre Fragen erhalten.