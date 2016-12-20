KÄRNTEN HEUTE AM 23.12. 2016

Klagenfurt am Wörthersee: Klagenfurt | AM VORABEND DES CHRISTKINDES STRAHLT DER ORF um 19: 00 IN DER SENDUNG " KÄRNTEN HEUTE "
EINEN BEITRAG ÜBER DIE AKTION CAFE " WURMI " IM EISSALON UND CAFE ARCOBALENO IN KLGFT. AUS!
EINE AKTION DER NÄCHSTENLIEBE, VON SPENDABLEN GÄSTEN DIE ZU CAFÉ, EIS UND KUCHEN EINLADEN, FÜR ALLE JENE, FÜR DIE ES NICHT SELBSTVERSTÄNDLICH IST!
DANKE, UND FROHE WEIHNACHTEN UND EINEN GUTEN START INS NEUE JAHR, WÜNSCHT IHNEN DAS GESAMTE TEAM VOM CAFÉ ARCOBALENO UND DER INITIATOR VOM CAFÉ WURMI!
Gordon Kelz