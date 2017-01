Klagenfurter in eigener Wohnung verletzt und bestohlen

11.01.2017, 07:31 Uhr

Zwei Marokkaner werden beschuldigt, einen 25-Jährigen verletzt, seine Wohnung von innen aufgebrochen und Geld gestohlen zu haben.

Mit Freundin telefoniert

KLAGENFURT. Zwei Marokkaner sollen gestern Abend einen 25-jährigen beschäftigungslosen Klagenfurter in seiner eigenen Wohnung angegriffen haben. Er wurde am linken Unterarm und im Bereich des linken Auges verletzt, könnte aber aus der Wohnung flüchten und sie von außen versperren. Die Beschuldigten konnten jedoch die Wohnungstüre aufbrechen. Sie flüchteten mit zwei Trolleys.Wieder in seiner Wohnung bemerkte der 25-Jährige, dass ihm ca. 1.000 bis 1.400 Euro fehlten. Der Mann habe die Beschuldigten freiwillig in seine Wohnung gelassen. Seinen Aussagen zufolge kam es zu den Angriffen, weil der Klagenfurter mit seiner Freundin telefonierte, die Beschuldigten dies jedoch nicht duldeten.Der Mann gab an, dass es sich bei den Tätern um zwei dunkel gekleidete Marokkaner handelt. Sie waren mit Trolleys unterwegs. Eine Fahndung verlief bisher negativ.