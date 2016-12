Klagenfurter Mehrparteienhaus nach Brand evakuiert

15.12.2016, 07:53 Uhr

In Viktring bracht in Kellerabteil ein Brand aus, Einsatzkräfte brachten die 20 Bewohner unverletzt ins Freie.

Nach dem Brand im Mehrparteienhaus in St. Veit am Montag brach gestern auch in Viktring in einem Mehrparteienhaus ein Feuer aus. In einem Kellerraum entstand der Brand – aus bisher unbekannter Ursache. Durch die extrem hohe Rauchentwicklung musste die Feuerwehr die Bewohner des Hauses evakuieren. Alle 20 Personen wurden unverletzt ins Freie gebracht ud von der Rettung versorgt. Atemschutztrupps der Feuerwehr konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen.Die Brandursache und die Schadenshöhe stehen noch nicht fest.