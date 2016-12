Klagenfurter und Linzerin mit Kokain in Salzburg festgenommen

12.12.2016, 16:26 Uhr

Die beiden Staatsbürger der Dominikanischen Republik hatten 220 Gramm Kokain dabei und wollten es in Klagenfurt verkaufen.

KLAGENFURT, SALZBURG. Am Hauptbahnhof in Salzburg gelang der Polizei nach längeren Ermittlungen eine Festnahme: Nun werden zwei Staatsbürger aus der Dominikanischen Republik - ein 31-jähriger Mann aus Klagenfurt und eine 26-jährige Frau aus Linz - in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert. Sie waren in Besitz von insgesamt 220 Gramm Kokain, die Ermittlungen wurden durch Beamte des Landeskriminalamtes Kärnten durchgeführt. Das Kokain war für die Suchtgiftszene in Klagenfurt bestimmt.