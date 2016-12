Mädchen auf Schulweg von Unbekanntem angesprochen

22.12.2016, 16:12 Uhr

Der Mann soll die Achtjährige an der Hand genommen haben. Sie ist davongelaufen.

KLAGENFURT. Heute Morgen wurde laut ihren Angaben eine achtjährige Schülerin auf dem Schulweg in der Durchlaßstraße in Klagenfurt von einem schwarz gekleideten Mann angesprochen. Er soll rund 180 cm groß gewesen sein. Weil er nicht Deutsch gesprochen habe, habe sie ihn auch nicht verstanden. Doch er soll sie an der Hand genommen haben. Daraufhin habe sie sich mit einem Ruck losgerissen und sei weggelaufen.Ihre Mutter erstattete Anzeige. Ihr hat das Mädchen den Vorfall erst nach der Schule erzählt.