"Mein Marillenbaum", Lesung und Buchpräsentation mit dem singenden Poeten Harry Sima

28.08.2016, 11:00 Uhr

Liebe Freunde, Familienangehörige und Künstlerkollegen trafen sich im Kulturcafé Momos Pub, um an der Lesung und Buchpräsentation "Mein Marillenbaum" von Harry Sima beizuwohnen.

Harry Simas Poesien und Gedichte sind eine einzigartige Homage an seine Kindheit und Jugendzeit, welche er bei seinen Großeltern in St. Veit an der Glan verbrachte und diese als die Schönste seines Lebens empfand.

In seinen Gedichten verarbeitet der Autor schöne und oft auch traurige Erinnerungen, welche passend im 75 Seiten fassenden Buch mit Fotographien aus einstigen Tagen untermalt sind.Für die passende Musik sorgte, der je nach Stimmung die Besucher der Lesung mit Panflöte oder Mundharmonika unterhielt.Unter den begeisterten Zuhörern fanden sich unter anderem Dr. iuris, Mundartdichter, Maler, Pressefotograph, Galerist, Dir.vom Lebensmuseum undDas Buch ist im Eigenverlag bei Herrnerhältlich.