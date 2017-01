Neue Boulderhalle kommt schon gut an

11.01.2017, 16:31 Uhr

Die neue Boulderhalle in Klagenfurt ist die zweitgrößte in Österreich.

KLAGENFURT. Boulderama heißt die neue Boulderhalle in Klagenfurt. Sie ist die modernste und mit einer Kletterfläche von 1.001 m² die zweitgrößte Boulderhalle Österreichs. Seit Silvester nutzen sie täglich rund 100 Leute, am 13. Jänner wird sie offiziell eröffnet.Viele BoulderbereicheGemeinsam mit dem Alpenverein ist die Halle auf die Füße gestellt worden. "Der Alpenverein ist zu 80 Prozent Gesellschafter", informiert Geschäftsführer Chris Rainer. Geklettert wird bis zu einer Höhe von maximal 4,5 Metern, mehr sei nicht erlaubt. "Insgesamt gibt es zurzeit 150 Klettersteige und 300 werden in nächster Zeit angepeilt", sagt Rainer. Die Boulderhalle verfügt über eine Wettkampfwand, die aus einzelnen Bahnen besteht und verschiedene Neigungen und Schwierigkeitsgrade ausweist. "Diese ist für Wettkämpfe gedacht und die schwierigste Wand in der Halle", sagt Rainer. Weitere Boulderbereiche sind die Arena, der Tunnel und die Ice Cave. Das Besondere bei der Arena sei, dass man raufklettern kann zur Lounge und in dieser befindet sich eine Couch zum Entspannen. Eine weitere Besonderheit der Arena ist, dass sie über alles verfügt, was sich Boulder wünschen. "Ich bin schon lange in der Kärntner Boulderszene und habe deshalb alle gefragt, was sie gerne in der neuen Halle hätten und das haben wir dann mit der Arena umgesetzt", sagt Rainer. Der Trainingsraum sei das Herzstück der Arena und bietet die Möglichkeit gezielt und nach System zu trainieren. Aber auch für Kinder ist die neue Boulderhalle mit dem Piratenschiff und Ritterburg ein Gewinn. Das ist von Chris Rainer selbst entworfen worden und demnach entsprechend individuell. "Da der Kinderbereich gleich neben den Kletterwänden ist, wird es möglich, dass die Eltern klettern können und ihre Kinder gleich daneben sind – das ist einzigartig", erklärt Rainer. "Unsere Zielgruppe ist jedermann, natürlich die Boulderszene, aber auch, durch die Therapeuten, Menschen mit Beeinträchtigung", sagt Rainer. Da man laut Rainer beim Klettern keine extreme und dauerhafte Belastung hat, wird es von Ärzten auch oft als Therapie empfohlen.