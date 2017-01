Original-stationärer Centauri Alpha Fanshop eröffnet

16.01.2017, 21:17 Uhr

Künstler, Musiker und Unikum Centauri Alpha eröffnete in der Galerie/ Atelier/ Künstlertreff "Zum Alten Esel" in der Salmstraße 4 in Klagenfurt seinen persönlichen Fanshop.

Zu erwerben gibt es neben Bildern, handdesignierten Uhren, Fanleibchen, Centauri-Kalendern und Sternzeichenposter auch regelmäßige VIP-Packages für Vernissagen und Konzertauftritte.Der Künstler möchte Kunst dem interessierten Klientel authentisch nahebringen.Bei der Fanshop-Eröffnung standen Galerist Martin Del Cardinale mit Lebenspartnerin Christina Fercher, Kunstvereinsadministratorin Katharina Graf, Ing. Herbert Holzer und Dir. Franz Mayer vom Lebensmuseum Mayer parat.Unterstützt wird der Fanshop ehrenamtlich von Anita und Wilhelm Steiner.