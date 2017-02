Polizei-Report: Anglergeschäft ausgeräumt

14.02.2017, 07:26 Uhr

Einbrüche in Klagenfurt: Anglergeschäft und Auto ausgeräumt

Übers Wochenend sind unbekannte Täter in ein Anglerzubehörgeschäft in Klagenfurt eingebrochen. Sie rissen dabei den Reciever für die Videoauswertung aus der Verankerung und räumten danach mehrer Vitrinen und Verkaufspulte aus. Eine genaue Schadensaufstellung konnte der Geschädigte gestern noch nicht aufstellen, aber ersten Schätzungen zufolge wird er im fünfstelligen Bereich liegen.Zur gleichen Tatzeit - zwischen 11. und 13. Feburar - wurde auch die Zweigstelle des Unternehmens in Salzburg durch unbekannte Täter ausgeräumt. Die Schadenssumme dürfte auch dort ähnlich hoch sein.

Kellnerbrieftasche gestohlen

In der Nacht auf Montag haben unbekannte Täter aus einem teilweise unversperrten PKW einer 21-jährigen Gastronomiefachfrau aus Klagenfurt die Kellnerbrieftasche gestohlen. Über die unversperrte Heckklappe, die sich mit der Zentralverriegelung nicht versperren ließ, sind sie in das Auto geklettert. In der Brieftasche befanden sich mehr als 1.000 Euro Bargeld.Die Täter nahmen auch eine zweite Brieftasche mit, in der sich neben Bargeld auch ein Mopedführerschein, die Bankomatkarte und E-Card befanden.