Polizei-Report: Das war am Wochenende los

05.02.2017, 22:18 Uhr

Eine Sachbeschädigung und einen Einbruch verzeichnete die Klagenfurter Polizei in der Nacht auf Sonntag.

KLAGENFURT. In der Nacht auf Sonntag wurde in Klagenfurt/St. Martin in zwei Wohnungen eingebrochen. Bisher unbekannte Täter sind mit einer Leiter auf die Balkone zweier Wohnungen geklettert und haben dann die Balkontüren gewaltsam aufgebrochen. Sie haben Uhren und Schmuck in derzeit unbekannter Schadenshöhe gestohlen. Beide Wohnungseigentümerinnen, eine Selbstständige und eine Lehrerin, waren über Nacht nicht zu Hause.

Autoreifen aufgestochen

A2 wegen Fahrzeugbrand eine Stunde gesperrt

Ebenfalls in der Nacht auf Sonntag haben bisher unbekannte Täter auf einem Klagenfurter Parkplatz die Reifen von drei Autos aufgestochen. Insgesamt neun Reifen wurden beschädigt. Bei den Autos handelt es sich um Auslieferungsfahrzeuge eines 32-jährigen Selbständigen aus Klagenfurt. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.Ein Unfall geschah gestern, Samstag, auf der A2 im Bereich Krumpendorf , als eine 71-jährige Klagenfurterin kurz vor 18 Uhr aus bisher unbekannter Ursache ins Schleudern kam. Sie prallte mit ihrem Auto gegen die Leitschiene und das Fahrzeug begann zu brennen.Ein nachkommender St. Veiter befreite die Frau aus ihrem Fahrzeug. Mit leichten Verletzungen wurde sie ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Die A2 war durch den Unfall für eine Stunde für den gesamten Verkehr gesperrt. 30 Männer der FF Krumpendorf und Moosburg waren im Einsatz.