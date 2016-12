Polizei-Report: Das war zu den Feiertagen in Klagenfurt los

26.12.2016, 20:30 Uhr

An den Festtagen hatte die Polizei in Klagenfurt einiges zu tun.

Paketzusteller mit über 100 km/h im Ortsgebiet

Zu Mittag am Stefanitag fuhr ein 24-jähriger Paketzusteller aus Klagenfurt mit satten 101 km/h durch das Ortsgebiet von Krumpendorf, statt der erlaubten 50 km/h. Die Messung erfolgte mittels Laserpistole. In Pörtschach schließlich konnte die Polizei ihn zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle anhalten.Der Lenker hat noch den Probeführerschein, erst seit 21. Juli 2015 ist er im Besitz einer Lenkberechtigung. Der Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle vorläufig abgenommen.Er gab an, nicht gemerkt zu haben, dass er so schnell war, weil das Auto so leise sei.

Brand durch Weihnachtskerzen

Verkehrsunfälle in Welzenegg

Alkoholisierter mit Marihuana angehalten

19-Jähriger nach Übergriffen am 24. Dezember festgenommen

Einbrüche am Heiligen Abend

Gastwirt geschlagen

Am Christtag löste ein Adventkranz einen Wohnungsbrand aus. Eine 78-jährige Pensionistin zündete am Vormittag auf der Terrasse ihrer Wohnung in Klagenfurt vier Adventkerzen an und stellte sie auf einen Holztisch vor dem Terrassenfenster. Sie verließ die Wohnung. Am Abend bemerkte eine Bewohnerin vom Haus gegenüber den Brand und verständigte die Feuerwehr. Der Holztisch verbrannte vollkommen und das Terrassenfenster wurde beschädigt.Die BF Klagenfurt und die FF St. Martin konnten das Übergreifen des Feuers auf die Wohnung sowie eine Nachbarwohnung verhindern.Am Christtag um 7 Uhr früh bog eine 42-jährige Pflegehelferin aus Klagenfurt mit ihrem PKW von der Steingasse in Welzenegg in die Völkermarkter Straße und übersah dabei offenbar den PKW eines 31-jährigen Angestellten aus Klagenfurt, der auf der Völkermarkter Straße stadteinwärts fuhr.Die beiden Fahrzeuge kollidierten, die Pflegehelferin wurde unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung ins UKH Klagenfurt gebracht.Einen Tag zuvor, am 24. Dezember, kollidierten gegen 19 Uhr ein 21-jähriger Klagenfurter und eine 28-jährige Klagenfurterin mit ihren Pkws in der Wurzelgasse. Der 21-jähriger Klagenfurter wollte von der Wurzelgasse nach links auf die Welzenegger Straße biegen. Dabei kam es zur rechtwinkeligen Kollision mit der 28-jährigen Frau aus Klagenfurt, die ihren Pkw in der Wurzelgasse in westliche Richtung lenkte. Die Frau verletzte sich dabei leicht und wurde mit der Rettung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Alkotests verliefen negativ. Beider Fahrzeuge wurden beschädigt.Am Heiligen Abend gegen 22 Uhr ging die Anzeige über einen stark alkoholisierten Fahrzeuglenker in Klagenfurt am Wörthersee ein, die Polizeistreife konnte das Fahrzeug anhalten. Der Lenker, ein 41-jähriger Mann aus Slowenien, verweigerte den Alkotest.Außerdem versuchte er, sich von eingestecktem Suchtgift zu befreien, indem er ein Säckchen mit Marihuana (ca. 11,7 Gramm inkl. Verpackung) und eine Spritze unter seinen Pkw warf. Darauf aufmerksam gemacht, verhielt sich der Slowene gegenüber den Polizeibeamten trotz mehrmaliger Abmahnung aggressiv und musste schlussendlich festgenommen werden. Er wurde ins Polizeianhaltezentrum gebracht und wird nach Abschluss der Erhebungen angezeigt.Die Polizei nahm am 24. Dezember nach eingeleiteter Fahndung einen 19-jährigen Asylwerber aus Somalia fest. Er wurde zuvor verdächtigt, am 24. Dezember gegen 5 Uhr früh in einem Lokal in der Klagenfurter Innenstadt die Türe zu einer Damentoilette geöffnet und eine 23-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt-Land unter Anwendung körperlicher Gewalt sexuell bedrängt zu haben.Erst als eine weitere Person die Toilette betrat, ließ der Beschuldigte vom Opfer ab und flüchtete. Unmittelbar nach diesem Vorfall verwickelte er vor einem anderen Lokal eine 22-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt Land in ein Gespräch und stahl ihr vorerst unbemerkt eine Brieftasche aus ihrer Handtasche. Die Frau bemerkte den Diebstahl und wollte dem Beschuldigten die Brieftasche wieder entreißen. Daraufhin packte der 19-jährige die Frau an der Kehle, drückte sie an die Wand und flüchtete mit der Brieftasche. Die Brieftasche wurde anschließend vom Opfer gefunden, jedoch fehlte das Bargeld.Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Nach Abschluss wird der Asylwerber der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.Bisher unbekannte Täter schlugen zwischen 24. und 25. Dezember die Fensterscheibe eines Firmengebäudes in Klagenfurt ein und stahlen einen ca. 30 kg schweren Standtresor mit mehreren tausend Euro Bargeld.Ebenso am 24. Dezember brachen bisher Unbekannte die Terrassentüre in ein Einfamilienhaus in Klagenfurt auf und durchsuchten zahlreiche Räume. Sie entwendeten Goldschmuck mit derzeit unbekanntem Wert.Schon in der Nacht zum 24. Dezember brachen bisher unbekannte Täter in die Betriebsküche einer Einrichtung in Klagenfurt, Stadtteil St. Peter, ein. Sie stahlen aus einem Schrank wenige hundert Euro Bargeld.Für einen 64-jährigen Gastwirt verlief der 24. Dezember schmerzhaft: Gegen halb ein Uhr früh versetzte ihm ein 38-jähriger Mann im Lokal des Wirten einen Faustschlag ins Gesicht. Der Gastwirt hat den Mann zuvor aufgefordert, nicht mit der Dekoration des Innenhofes die offene Feuerstelle dort zu beheizen. Der Gastwirt erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.Gegenüber der Polizei verhielt sich der Mann immer aggressiver, weshalb er vorläufig festgenommen und in das PAZ Klagenfurt eingeliefert wurde. Er wird nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.