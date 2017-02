Polizei-Report: Gewalt hinter verschlossenen Türen in Klagenfurt

16.02.2017, 07:50 Uhr

Klagenfurter bedrohte seinen Nachbarn mit Waffe, ein zweiter Klagenfurter sperrte seine Ex-Freundin zuhause ein – aus Eifersucht.

KLAGENFURT. Mit einer Waffe bedrohte ein 41-jähriger Klagenfurter gestern um Mitternacht in seiner Wohnung seinen 55-jährigen Nachbarn.Der 41-jährige war alkoholisiert und wurde von Beamten des EKO Cobra festgenommen.In der Wohnung wurden zudem eine Luftdruckpistole, ein Kampfmesser und ein Pfefferspray gefunden und von den Einsatzkräften sichergestellt.Der 41-Jährige wurde ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt eingeliefert.

Ex-Freundin aus Eifersucht eingesperrt

Wohl aus Eifersucht sperrte gestern ein arbeitsloser Klagenfurter seine ehemalige Lebensgefährtin in ihrer Wohnung in Klagenfurt ein. Der 25-Jährige drohte dann, den neuen Freund seiner Ex zusammenzuschlagen.Die Frau hat Anzeige erstattet und ihr Ex-Lebensgefährte konnte in der Wohnung des neuen Freundes festgenommen werden. Allerdings widersetzte sich der 25-jährige Klagenfurter der Festnahme und verletzte dabei zwei Polizeibeamte leicht.Weitere Ermittlungen haben zutage gefördert, dass der Verdächtige seine ehemalige Lebensgefährtin bereits davor schon mehrmals gefährlich bedroht und sie auch verletzt hat.Gegen den 25-jährigen Mann wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen und er wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.