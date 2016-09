28.09.2016, 20:45 Uhr

Laptop aus abgestellten Laster geklaut. Schwerer Mopedunfall am Südring.

Helm von Kopf gerissen

KLAGENFURT. In der Nacht auf heute brachen zwei unbekannte Täter in einen abgestellten LKW ein. Die Täter schlugen die Seitenscheibe ein und stahlen aus dem Fahrzeug einen Laptop. Eine Frau, die durch den dumpfen Knall aufgeweckt wurde, alarmierte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.Ein 17-jähriger Mopedfahrer prallte heute Nachmittag am Südring gegen das Heck eines verkehrsbedingt anhaltenden Autos. Dem 17-Jährigen wurde der Helm vom Kopf gerissen. Der Bursche wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins UKH Klagenfurt gebracht.