Polizeireport: Die Ereignisse in Klagenfurt

16.12.2016, 07:19 Uhr

Dreiste Täter verschafften sich nachmittags Zutritt zu einem Wohnhaus, in der Nacht brannten in Annabichl Müllcontainer.

Drei Müllcontainer brannten

KLAGENFURT, ANNABICHL. Den Nachmittag, nicht etwa den Abend, nutzten unbekannte Täter für einen Einbruchsdiebstahl in ein Wohnhaus in Klagenfurt. Sie gelangten durch eine Terrassentüre in das Innere und durchsuchten die Räume. Entwendet wurde ein Möbeltresor mit einer Münzsammlung, Schmuck und Dokumenten darin sowie eine Kassette mit Goldschmuck. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro.In Annabichl gerieten etwa eine halbe Stunde nach Mitternacht drei Müllcontainer vor einem Wohnhaus in Brand. Das Feuer griff auch auf die Holzfassade des Hauses über. Der Hauseigentümer und Kameraden der Berufsfeuerwehr konnten es aber schnell löschen. Abgelagerte Asche dürfte der Grund für den Brand sein. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.