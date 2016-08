29.08.2016, 19:50 Uhr

Aus einem Firmen-Kombi wurde Werkzeug gestohlen. Einbrecher stahlen Reifen und Werkzeug aus einer Werkstatt.

Einbruch in KFZ-Werkstatt

KLAGENFURT. Bisher unbekannte Täter brachen am vergangenen Wochenende im Stadtteil Feschnig in einen abgestellten Firmen-Kombi einer Tischlerei aus Weizelsdorf ein. Die Täter stahlen aus dem Fahrzeug Werkzeug in Wert von mehreren tausend Euro.Am Wochenende stiegen unbekannte Täter in ein Reifenlager einer KFZ-Werkstätte in der Pischeldorferstraße ein. Die Einbrecher erbeuteten mehrere Reifengarnituren, ein Schweißgerät und diverses Werkzeug. Der Gesamtschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen.