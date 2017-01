Rektor der Don-Bosco-Kirche feiert seinen 70er

11.01.2017, 14:00 Uhr

Salesianerpater Albert Miggisch ist heute 70 geworden.

Der Rektor der Don Bosco Kirche in Klagenfurt, Salesianerpater Albert Miggisch, feiert heute seinen 70. Geburtstag. Dieses persönliche Jubiläum wird auch beim Gottesdienst im Rahmen des Don-Bosco-Festes in der Kirche Klagenfurt-Don Bosco am Sonntag, 29. Jänner, um 9.30 Uhr gefeiert werden.Miggisch, 1947 in Oberösterreich geboren, besuchte das Privatgymnasium der Salesianer in Unterwaltersdorf, wo er 1967 maturierte. Bereits während seiner Schulzeit trat er 1965 in den Salesianerorden ein.Der studierte Theologe und Sozialpädagoge Miggisch kam 1977 nach Klagenfurt und war bis 1981 als Religionslehrer und Jugendheimleiter sowie von 1981 bis 1983 als Kaplan in St. Josef-Siebenhügel tätig. Seit 1983 ist er Rektor der Don Bosco Kirche in Klagenfurt.