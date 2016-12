Rezept-Tipps: Silvesterparty bei cookingCatrin

Wir sind bereit für die große Silvesterparty! Diese wird heuer im Kreis der engsten Freunde und der Familie gefeiert - mit feinen Drinks und gutem Essen. Foodbloggerin cookingCatrin zeigt Rezepte für Silvester, die garantiert jeder nachmachen kann.

Wer gerne etwas zum Knabbern hat, wir dieselieben, denn sie sind ganz fix zubereitet und sind tolle Häppchen für zwischendurch.>> 190 g Mehl>> 175 g Butter>> 90 g Käse (mild-würzig, gerieben)>> 1 Ei (Größe L)>> 1/2 TL Salz>> 30 g Käse (gerieben) zum BestreuenButter in Stücke schneiden - mit Mehl, Salz, Ei und drei Esslöffel Wasser zu einem Mürbteig verkneten. Käse in den Teig einkneten. Den Mürbteig mindestens eine Stunde kaltstellen. Backofen auf 175 Grad Umluft vorheizen.Den Mürbteig dünn ausrollen, in 1 cm breite Streifen schneiden, diese eindrehen, mit Käse bestreuen. Im vorgeheizten Ofen für 35 bis 40 Minuten knusprig backen. Dazu schmeckt ein Sauerrahm-Dip.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aber nicht nur Käsestangerl, sondern auch Muffins mit Käse oder würzige Speck-Käse-Wheels sorgen dafür, dass die Partygäste satt werden. Wer Käse nicht mag, für den gibt es feine>> 500 g Beiried>> 2 TL Senf>> 1 EL Olivenöl>> 1 Stange knuspriges Weißbrot>> Salz & Pfeffer>> Senf, Rucola und geriebener Kren zum GarnierenFleisch salzen, pfeffern und mit Senf einreiben. Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, das Roastbeef darin scharf anbraten. Vom Herd nehmen und bei 100 Grad im vorgeheizten Ofen eine Stunde garen. Das Fleisch in dünne Scheiben schneiden. Weißbrot aufschneiden, mit Senf bestreichen und mit Roastbeef belegen. Die Sandwiches mit Rucola und Kren garnieren.

Rezepte aus der süßen Ecke

Für alle Gemüse-Freunde wird ein Gemüsesalat im Glas serviert, der sowohl lauwarm als auch kalt schmeckt und je nach Belieben mit verschiedenem Gemüse zubereitet werden kann.Damit es aber nicht zu pikant wird, sorgenfür süße Abwechslung.>> 120 g Butter>> 170 g Zucker>> 250 g Mehl>> 125 ml Rosé Prosecco>> 4 Eier>> 1 TL Backpulver>> 125 g Frischkäse>> 65 ml Rosé Prosecco>> weiße Kuvertüre>> Streudekor>> Schaschlik-SpießeButter schmelzen, mit Zucker schaumig aufschlagen. Eier hinzufügen, Mehl und Backpulver einsieben und ein paar Minuten durchrühren. Prosecco hinzufügen, nochmals kurz aufschlagen. Eine eckige Kastenform einfetten und die Masse einfüllen. Ca. 35 Minuten bei 175 Grad backen. Kuchen aus dem Ofen nehmen, auskühlen lassen. Den Kuchen in einer Schüssel zerkrümeln.Frischkäse und Prosecco dazugeben und vermischen. Aus der Masse Kugeln formen und für mindestens 2 Stunden kaltstellen. Die Kuvertüre nach Packungsanleitung schmelzen. Die Holzspieße 1 cm tief in die Kuvertüre tauchen und die Kugeln aufspießen. Diese dann in Kuvertüre tauchen und sofort in Streusel wälzen. In eine Styroporplatte stecken, trocknen lassen.Zum Servieren Deko-Sand in ein Glas füllen und die Cakepops hineinstecken.Neben den Cakepops werden zu Silvester Muffins serviert.