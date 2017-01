Social Media Sprechstunde in Klagenfurt

Social Media ist toll!

Social Media Sprechstunden in Klagenfurtveranstaltet von iMovements.com / Michael TavernaroStellen Sie mir Ihre Fragen über soziale Medien bei den Sprechstunde in der Business Lounge der WKO in Klagenfurt. Als zertifizierter Social Media Manager beantworte ich sie gern: Über Facebook, aber auch andere Netzwerke wie Twitter oder Snapchat.

Mittwoch, 7. jänner 2017 - WKO Business Lounge / KlagenfurtBrauche ich ein Impressum auf meiner Facebook-Seite ?Wie führe ich ein Gewinnspiel richtig durch ?Wie oft soll ich auf Facebook posten ?Wie kann ich ein Posting optimal gestalten ?Gibt es Tools und Werkzeuge, mit denen ich Zeit sparen kann ?Ich zeige Beispiele aus der Praxis und gehe ausführlich auf ihre Fragestellungen ein, melden Sie sich einfach per E-Mail, per WHATSAPP oder ganz klassisch telefonisch