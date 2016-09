Stereo feiert seinen elften Geburtstag

29.09.2016, 19:30 Uhr

Der Kultclub am Viktringer Ring zelebriert sein Jubiläum mit Top-DJs der nationalen Szene.

KLAGENFURT. Das Stereo feiert am am 1. Oktober seinen elften Geburtstag. Gestartet wird mit einer Modenschau der Wi´Mo, ehe ab 22 Uhr mit feinsten deep house tech mit Top-DJ der nationalen Szene in der legendären Kultlocation gefeiert wird. Klubmanagerin Marina Anna Virgolini sagt: "Als Geburtstagsgeschenk bieten wir Top-DJs wie Fabio Jose und das Duo Mann&Klamm zu freiem Eintritt. So lange der Vorrat reicht, bekommt jeder Besucher einen Geburtstagskuchen." Virgolini hatte in der Location am Viktringer Ring mit Veranstaltungen begonnen, seit mittlerweile elf Jahren betreibt sie einen Klub. "Wir wollenden der Musikszene in Kärnten eine Location geben. Mittlerweile sind wir über die Grenzen des Bundeslandes bekannt", sagt die Club-Managerin.