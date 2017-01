Tägliche Turnstunde in Klagenfurt ab 2017/18

30.01.2017, 17:30 Uhr

In den öffentlichen Pflichtschulen wird ab dem nächsten Schuljahr in Kooperation mit ASKÖ und Sportunion die „Tägliche Turnstunde“ angeboten. Eigens dafür ausgebildete Coaches machen mit den Kindern Sport und Bewegung.

Ausreichende Bewegung in der Schule

KLAGENFURT. Als einziger Pilotbezirk in Kärnten wird in der Stadt Klagenfurt ab dem Schuljahr 2017/18 die "Tägliche Turnstunde" eingeführt. Damit soll für regelmäßige Bewegungseinheiten im Kindesalter gesorgt werden. Die Initiative des Sport- und bildungsministeriums wird flächendeckend in allen städtischen Pflichtschulen angeboten.Gemeinsam mit Landeshauptmann Peter Kaiser, Landesschulrat Rudi Altersberger, Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz und Bildungsreferentin Ruth Feistritzer wurde die Grundlage für das Projekt in der Landeshauptstadt Klagenfurt gelegt. „Wir möchten, dass jedes Kind im Rahmen der schulischen Betreuung die Möglichkeit hat, sich täglich ausreichend zu bewegen“, sind sich Maria-Luise Mathiaschitz und Stadträtin Ruth Feistritzer einig.

Eigene Bewegungscoaches

Die Initiative wird in Kooperation mit ASKÖ und der Sportunion durchgeführt. Eigens ausgebildete Bewegungscoaches werden mit den Kindern gemeinsam die Sport- und Bewegungseinheit durchführen. Es sei absolut wichtig, dass Kinder und Jugendliche zu einer gesunden, gesundheitsbewussten und sportlich aktiven Lebensweise motiviert werden.