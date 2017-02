TVB Klagenfurt legt guten Start hin

14.02.2017, 07:26 Uhr

Nach 150 Tagen zieht Gf Helmuth Micheler bereits ordentliche Bilanz.

INNENSTADT. Seit 1. September 2016 im Amt, hat der Geschäftsführer des Tourismusverbandes Klagenfurt, Helmuth Micheler, ein hohes Arbeitstempo an den Tag gelegt. So hat er ein schlagkräftiges Team aufgebaut, einen neuen Bürostandort – am Neuen Platz 5 – gefunden, adaptiert und eröffnet sowie die ersten zukunftsträchtigen Projekte in Angriff genommen.„Wir können mit unserer Startzeit zufrieden sein“, meint auch TVB-Obmann Adi Kulterer.Neben diesen Aufbauschritte hat das neue Tourismusteam auch nicht auf den Markt vergessen. "Die Marketingkampagne für Advent und Winter war äußerst erfolgreich und lag z.B. bei Gästen aus Italien nach „Advent in Tirol“ an zweiter Stelle bei den Kundenkontakten", sagt Micheler. Kulterer ergänzt: „Durch diese Aktivitäten hatten wir mehr Package-Buchungen im Dezember als im ganzen vergangenen Jahr. Das hat sicher zum Plus im Jahresvergleich von 2,4 Prozent bei den Übernachtungen beigetragen.“

Nächste Projekte schon auf Schiene

Die nächsten Vorhaben des TVB sind bereits in Vorbereitung: Etwa das autonome Leihrad-System gemeinsam mit der Umweltabteilung der Stadt Klagenfurt, begleitet von einer Professionalisierung des TVB-Auftritts: Ein einheitliches CI für die Werbemittel gibt es schon, Ende August soll die neue Homepage fertig sein. "Mit stärkerem Vertriebsaspekt und mehr Emotion“, versprechen Kulterer und Micheler.Auch das World Bodypainting Festival im Juli ist für Micheler eine gute Gelegenheit, um die City zu beleben: „Ich freue mich über die gute Kooperation und Abstimmung mit der IG Innenstadt. Verbesserungsmöglichkeiten sehe ich auch bei den Verträgen zu Starnacht und Ironman – hier erwarte ich mir eine stärkere Vertriebsorientierung bei den Leistungen der Eventpartner. Da muss für die Positionierung von Klagenfurt noch mehr geschehen.“