Umbau des Woolworth-Gebäudes startet im Frühling

28.12.2016, 07:30 Uhr

Rund um den Umbau des Woolworthgebäudes gibt es auch ein Facelift für den Heiligengeistplatz.

INNENSTADT. Das Großprojekt "The Holly" am Heiligengeistplatz geht bald in die heiße Phase. Rund 35 Millionen Euro nimmt der private Investor Franz Peter Orasch in die Hand, um das ehemalige Woolworth-Gebäude zu sanieren und mit neuem Leben zu füllen. "Der Baustart soll im Frühling 2017 erfolgen", teilt Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz mit."Die Flächenwidmungspläne sind alle erteilt", sagt Stadtplanungsrefertent Otto Umlauft. Er hofft, dass der Heiligengeistplatz durch die Neugestaltung und -Ausrichtung des ehemaligen Woolworthgebäudes neu belebt wird. Orasch plane, darin innenstadtrelevante Betriebe und Angebote anzusiedeln. So soll in dem Haus sowohl ein Lebensmittelgeschäft, als auch ein Fitness-Studio sowie einen Indoor-Spielplatz untergebracht werden. "Außerdem wird ein größerer Textilanbieter darin Platz finden", so Umlauft, "mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird es sich dabei nicht um Kastner & Öhler handeln."Laut der Abteilung Stadtplanung befinden sich derzeit in dem Gebäude am Heiligengeistplatz 5.200 Quadratmeter Verkaufsflächen, mit dem Umbau kommen weitere 1.200 Quadratmeter hinzu. Integriert werden der 1.600 Quadratmeter große Fitness-Bereich sowie 670 Quadratmeter "Playground" und ein kleines Café.

Facelift für den ganzen Platz

Nicht nur neue Angebote wird es damit am Heiligengeistplatz geben, auch der Platz selbst wird adaptiert. "Für den Vorplatz des Gebäudes werden wir mit aller Wahrscheinlichkeit zwei bis drei Bushaltestellen weiter nach vorne verlegen", informiert Mathiaschitz. Auch der Turm am Beginn des Platzes soll wegkommen, um eine bessere Verbindung zwischen Neuem Platz und Heiligengeistplatz zu erreichen – auch optisch."Zudem wird die Erreichbarkeit vom Westen her optimiert und der Park miteinbezogen", sagt Umlauft. Dadurch würde man den Lendkanal besser an die Stadt anbinden.Offen ist noch, ob der Heiligengeistplatz künftig dann nicht mehr Busparkplatz, sondern nur noch Haltestelle sein wird, so Umlauft.