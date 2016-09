Vernissage Roland Friedrich Podliska im Café Amaretto

Roland Fridrich Podliska lädt zur Ausstellungseröffnung in Laura Piuks Café Amaretto und freut sich zahlreiche kunstinteressierte Besucher Willkommen heißen zu dürfen.

Für ein herbstliches Buffet ist gesorgt!!!Die Ausstellung kann während der Öffnungszeiten des Café Amarettos Montags bis Freitags von 10:00 bis 22:00 Uhr bis zum 03.November besucht werden.

GESUNDHEIT SOZIALES UND KUNSTDer Zeitzeuge: Lebensmotto:Die Genialität der Kindheit ins erwachsene Leben mitnehmen.1963 in Klagenfurt geboren, in Krumpendorf und Velden aufgewachsen.Von 1983 bis 2006 als Herrenausstatter und Dekorateur tätig.Nach beruflich und persönlichen Problemen ( Burn out) umstieg in den sozialen Bereich.Ausbildung zum Heimhelfer , Haus und Hoteltechniker; Seniorenanimation/Gestaltung eines Fastentuches;Erwachsenenbildung/Malkursleiter / Ausstellung;Behindertenbetreuung/Malkurs;Obdachlosenbetreuer/ kostenloser Malkurs;Patientenbetreuer /Onkologie;Kreativwerkstattleitung/ Computer-Upcycling;Kinderbetreuung Sommercamp/Kids Kreativ.LANGE NACHT DER MUSEEN2006 Haus Domenig Klagenfurt2008-2011-2014 Europahaus Klagenfurt2013 Kunstherbst Schloss WelzeneggStudienreisen für Malerei jeweils einmonatiger Aufenthalt nach:INDONESIEN-PHILIPPINEN-THAILAND-TUNESIEN.Führen Sie ihre Gedanken und Augen etwas äusserln beim Betrachten der Werke!Upcycling von Computerteilen zu Schmuck –Bilder- Uhren-Skulpturen,besondere Glasgravur auf ausgebauten Bildschirmen und Monitoren,Datenschutzengel aus Festplatten- Mauskugeln –Druckerstangen,Skulpturen aus PC Kühler CD und DVD Scheiben,Schmuck Broschen –Ringe-Collier – Medallions-ArmreifenÜber den Sommer hatten 180 Kinder die Möglichkeit in der Kreativwerkstätteals Upcycling Künstler sich frei zu entfalten:Bau von batteriebetriebenen Roboter- Tischventilatoren, Bootsmodellen;Gestalten von Schmuck –Glasgravieren oder ein eigenes Bild auf Leinwand malen.